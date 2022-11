Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice incepe marti, la Bucuresti, fiind primul eveniment de nivel inalt al NATO intr-un stat de pe Flancul Estic, dupa agresiunea armata a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.Evenimentul este gazduit, in numele Romaniei,…

- Romania devine, pentru cateva zile centrul deciziilor NATO. Ministrii de Externe din 36 de tari vin in Bucuresti. Impreuna cu seful Aliantei Nord-Atlantice, secretarul de stat american si cu autoritatile romane vor discuta despre suplimentarea ajutorului oferit Ucrainei si

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, in cadrul conferinței de presa comune cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, ca a cerut alianței nord-atlantice sa monitorizeze atent situația de la Marea Neagra.„Securitatea in regiune continua sa fie afectata de razboiul ilegal de agresiune dus de Rusia impotriva…

- "Rusia sustine acum in mod fals ca Ucraina se pregateste sa foloseasca o 'bomba murdara' radiologica pe propriul teritoriu", a spus secretarul general al NATO la bordul portavionului USS George HW Bush, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat, luni, cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiunile de escaladare a conflictului cu Ucraina.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reamintit vineri ''puternicul interes personal'' al reginei Elisabeta a II-a pentru securitatea transatlantica, in timp ce drapelele statelor membre de la sediul Aliantei din Bruxelles au fost coborate in berna in onoarea suveranei defuncte, potrivit…

