Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie parlamentara condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, incepe luni o vizita oficiala de doua zile in Republica Moldova. Vizita are loc la invitatia presedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, potrivit Agerpres. „Actiunea are caracter de reciprocitate, ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, 28 aprilie, ca in urmatoarea perioada va avea loc o intalnire, la nivel parlamentar, intre Romania si Republica Moldova. El a adaugat ca intalnirea se va desfasura, cel mai probabil, in Romania, la Iasi. "Cred ca impreuna cu presedintele Senatului o…

- VIDEO: Moldova a semnat și a transmis primul chestionar de aderare la UE. Maia Sandu: Este proiectul nostru de țara Moment istoric la Chișinau. Republica Moldova a completat si transmis vineri primul chestionar de aderare la Uniunea Europeana ambasadorului UE in Capitala, Janis Mazeiks, in cadrul unei…

- Romania pledeaza pentru accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si se angajeaza sa sprijine procedurile de armonizare cu legislatia europeana. O rezolutie in acest sens a fost adoptata de parlamentarii de la Bucuresti si Chisinau, in cadrul unei sedinte a Comisiei…

- Republica Moldova ar putea primi in luna iunie raspunsul privind acordarea statutului de țara candidat la Uniunea Europeana. Despre asta a anunțat europarlamentarul Dragoș Tudorache, raportor al Comisiei de politica externa pentru implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova. De asemenea, președintele…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, despre un posivil mesaj video prezentat de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in plenul Parlamentului, ca s-au inceput anumite demersuri si este ferm convins. Liderul PSD a aratat ca Ucraina trebuie ajutata mult mai mult decat…

- Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, la Chișinau, unde va discuta cu președintele Maia Sandu, in contextul invaziei Rusiei din Ucraina. Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, unde va avea convorbiri tete-a-tete cu șeful statului, Maia Sandu, la Chișinau,…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri, o vizita in Republica Moldova, potrivit unor surse oficiale. In februarie, presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica cu omologul sau de la Chisinau, Maia Sandu, context in care a reconfirmat ‘sprijinul deplin al Romaniei pentru Republica…