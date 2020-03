Marcel Ciolacu, după declaraţia premierului: Mă așteptam să anunțe măsurile clare și concrete pentru potejarea locurilor de muncă "Ma așteptam, și cu siguranța nu sunt singurul, ca premierul Orban sa anunțe astazi un PLAN DE MASURI CONCRETE pentru #protejarea cetațenilor și testarea lor cat mai rapida. Ma așteptam, și cu siguranța asta așteptau și antreprenorii romani, ca premierul Orban sa anunțe astazi MASURILE CLARE ȘI CONCRETE ce vor fi adoptate pentru a proteja #locuriledemunca și #mediuldeafaceri romanesc.

#PSD a propus deja mai multe masuri simple și concrete dupa consultarile cu patronatele și firmele romanești. IMM-urile au aratat deja masurile punctuale de care au nevoie. In loc de toate aceste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

