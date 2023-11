Stiri pe aceeasi tema

- Avionul romanilor care au fost evacuați din Fașia Gaza a aterizat in Romania. Sunt primii 93 de cetațeni care au fost salvați din calea razboiului care a inceput in urma cu o luna. Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a revenit in tara impreuna cu ei.

- Premierul Marcel Ciolacu a revenit din Egipt, miercuri seara, impreuna cu 93 de cetateni romani si membri ai familiilor acestora care au fost evacuati din Fasia Gaza. Acestia au ajuns in Romania la bordul unei curse speciale a companiei TAROM, care a aterizat la Baza 90 Transport Aerian. Un al doilea…

- Premierul Marcel Ciolacu va reveni din Egipt, in aceasta seara, impreuna cu un grup de cetațeni romani și membri ai familiilor acestora care au fost evacuați din Fașia Gaza ca rezultat al demersurilor diplomatice guvernamentale, la bordul unei curse speciale a companiei Tarom, care va ateriza la Baza…

- „Premierul Marcel Ciolacu va reveni din Egipt, in aceasta seara, impreuna cu un grup de cetateni romani si membri ai familiilor acestora care au fost evacuati din Fasia Gaza ca rezultat al demersurilor diplomatice guvernamentale, la bordul unei curse speciale a companiei Tarom, care va ateriza la Baza…

- Premierul Marcel Ciolacu va reveni din Egipt, in aceasta seara, impreuna cu un grup de cetațeni romani și membri ai familiilor acestora care au fost evacuați din Fașia Gaza ca rezultat al demersurilor diplomatice guvernamentale, la bordul unei curse speciale a companiei Tarom, care va ateriza la Baza…

- Informații de ultima ora vin de la MAE. Totul, dupa ce orele trecute se aflase ca 93 de cetateni romani si membri de familie ai acestora au iesit din Fasia Gaza prin punctul de frontiera Rafah si se afla pe teritoriul egiptean, in drum spre Cairo. Ministerul de Externe anunta, miercuri dimineata, ca…

- Premierul Marcel Ciolacu merge miercuri in Egipt, au precizat surse guvernamentale. Deplasarea are loc dupa ce 103 cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie ai acestora au primit, in cursul noptii de luni spre marti, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah.

- Ministerul roman de Externe a anunțat, marți dimineața, ca 103 cetațeni romani și familiile lor din Fașia Gaza au trecut frontiera de la Rafah și au ajuns in Egipt de unde vor fi evacuați in cursul zilei de marți.