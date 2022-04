”E o greseala acolo, sunt si eu, dar nu am problema ca sunt nominalizat eu, ca presedinte al Senatului”, a spus Ciolacu, despre faptul ca grupul de hackeri rusi l-au nominalizat pe el in anuntul privind revendicarea atacului cibernetic asupra mai multor site-uri ale institutiilor din Romania. Ciolacu a tinut sa explice si ce a vrut sa spuna in privinta livrarii de arme catre Ucraina. ”Declaratia mea a fost foarte clara, Romania, daca este nevoie, este pregatita atat legal cat si moral sa faca acest pas. In acest moment nu exista o decizie in sensul acesta”, a spus Ciolacu. Guvernul a anuntat,…