- Ministerul Sanatatii are, deja, incheiate memorandumuri cu cele mai importante spitale de arsi din Europa in vedere pregatirii cadrelor medicale din Romania care vor lucra in aceasta specialitate in spitalele de mari arsi aflate in curs de realizare in tara noastra, a declarat

- Una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania, Mona Nicolici, a ales cu ceva timp in urma sa se retraga, sa iasa de sub reflectoarele din platoul știrilor. Multa lume se intreaba ce s-a ales de marea vedeta, dar și cu ce se ocupa in acest moment fosta știrista de la Antena 1. Mona Nicolici…

- „Fac un apel și cer tuturor instituțiilor implicate sa aplice legea cu strictețe și oriunde este nevoie sa ia masuri ferme. Acești patroni care iau sute de milioane de euro, provocand tragedii de proporții, nu au ce cauta in mediul de afaceri din Romania. Trebuie sa schimam legea, sa raspunda penal.…

- Un expert acuza in cazul exploziei de la Crevedia: 'Astfel de riscuri se asuma atunci cand exista un beneficiu financiar'Expertul bulgar Svetoslav Bencev de la Asociatia Bulgara de Petrol si Gaze a comentat incidentul de la Crevedia, in emisiunea "Bulgaria, Europa si lumea in atentie", transmisa de…

- Nicoleta Dumitrescu Exploziile masive care au avut loc la sfarșitul saptamanii trecute in judetul Dambovita, la Crevedia, au demonstrat – daca mai era ceva de demonstrat – ca niciodata, absolut niciodata, in Romania, nimeni nu vrea sa invete din lectiile unor tragedii prin care deja s-a trecut! In fapt,…

- Prin intermediul unui proiect susținut de Banca Mondiala, Ministerul Sanatații a inițiat o licitație internaționala pentru achiziționarea de echipamente necesare dotarii unui modern centru de radioterapie la Spitalul Municipal Ploiești. Ministerul Sanatații are in plan achiziționarea a doua acceleratoare…

- In plin scandal al 'azilelor groazei', CL Voluntari a aprobat proiectul primarului Florentin Pandele de a construi un centru pentru varstniciConsiliul Local Voluntari a aprobat, miercuri, dupa o sedinta cu scandal, proiectul propus de primarul Florentin Pandele de a construi un centru de zi de asistenta…

- Ministrul Apararii de la Kiev spune ca aliații occidentali obțin cu prilejul razboiului contra Rusiei informații de neprețuit despre performanța armamentului vestic, relateaza Financial Times.Ministrul Apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, se afla intr-o intalnire cu oficiali americani cand a primit…