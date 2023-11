Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a salutat, miercuri, decizia Comisiei Europene de a recomanda inceperea negocierilor de aderare la UE pentru Republica Moldova si Ucraina. Intr-o postare pe platforma X (fosta Twitter), Ciolacu susține ca „Guvernul Romaniei va fi un partener de incredere pentru Ucraina si Republica…

- Guvernul Romaniei va fi un partener de incredere pentru Ucraina și Moldova in procesul de aderare la UE, a transmis miercuri Marcel Ciolacu, dupa ce CE a recomandat inceperea negocierilor de aderare la UE pentru cele doua țari.

- Guvernul Romaniei va continua cu sprijinul multidimensional pentru Ucraina, indiferent de costurile politice, a transmis Marcel Ciolacu in cadrul unui interviu acordat Bloomberg. Premierul Romaniei a atras atenția ca Europa risca sa aiba sosii ale lui Putin, daca sprijinul pentru Ucraina dispare.

- update Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu va mai sustine discursul programat, marti, de la ora 17,00, in plenul reunit al Parlamentului, potrivit unor surse parlamentare. Anterior, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis ca sedinta comuna a Parlamentului,…

- Președintele ucrainean a ajuns in Romania. Anunțul vine chiar de la liderul ucrainean care a postat pe Twiiter urmatorul mesaj: Am ajuns in București, Romania, pentru discuții cu @KlausIohannis și pentru a consolida relațiile noastre de buna vecinatate. Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul…

- Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru, a avut, joi, o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, in care s-a discutat și despre proiectul de lege care va stabili ca Guvernul Romaniei va acorda un ajutor anual de 2 milioane de euro Mitropoliei Basarabiei.Anunțul a fost facut de Mitropolia Basarabiei, care…

- Victor Ponta, consilier al premierului Marcel Ciolacu, anunța, intr-un editorial platit publicat pe euractiv.com, ca Guvernul vrea sa dezvolte infrastructura din Delta Dunarii printr-un program cu fonduri europene de 1,2 miliarde euro, scrie G4Media. Potrivit acestuia, Romania poate sa ajute Ucraina…

- Fostul deputat democrat Vladimir Plahotniuc, aflat pe lista de sancțiuni a Elveției inca de la sfarșitul lunii iunie, a reușit sa iși protejeze activele din aceasta țara, inclusiv faimoasa vila de pe malul lacului Geneva. Astfel, deși ele trebuiau sa fie inghețate, autoritațile elvețiene nu au fost…