Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, luni, dupa adoptarea proiectului legii pensiilor speciale, ca deciziile Curtii Constitutionale se pun in aplicare, conform Agerpres."Consider ca deciziile Curtii Constitutionale se pun in aplicare. Mai mult, vad ipocritii din Parlament care au detaliat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat dupa adoptarea proiectului legii pensiilor speciale, in acord cu decizia CCR, ca deciziile Curtii Constitutionale se pun in aplicare, aratand ca in PNRR este detaliat faptul ca deciziile se iau in considerare doar in ceea ce priveste magistratii.

- Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, luni, dupa adoptarea proiectului legii pensiilor speciale, ca deciziile Curtii Constitutionale se pun in aplicare. „Consider ca deciziile Curtii Constitutionale se pun in aplicare. Mai mult, vad ipocritii din Parlament care au detaliat in PNRR faptul…

- Amendamentele legii pensiilor speciale vor fi adoptate in doua saptamani. Referitor la reacția CCR, Premierul „se așteapta la orice” Amendamentele legii pensiilor speciale vor fi adoptate in doua saptamani. Referitor la reacția CCR, Premierul „se așteapta la orice” Premierul Marcel Ciolacu, presedintele…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, la Ploiesti, referindu-se la problema pensiilor speciale, ca nu a fost primit un raspuns oficial de la Comisia Europeana, dar, din punctul sau de vedere, saptamana aceasta "se cam hotarasc lucrurile"."N-a venit un raspuns oficial, in fiecare zi exista videoconferinte…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca, in urma discuțiilor de la Bruxelles, legea va fi modificata. Acesta spune ca nu vrea sa puna presiune pe judecatorii Curții Constituționale sa dezbata mai devreme de 18 octombrie sesizarea facuta de Opoziție pe legea masurilor fiscale. Intrebat daca va exista…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat pe facebook ca saptamana viitoare va convoca Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a modifica legea pensiilor speciale, in acord cu obiecțiile Curții Constituționale. Șeful executivului a solicitat ministrului justiției ca pana atunci sa formuleze amendamentele…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a acuzat, miercuri, PSD si PNL ca "salveaza pensiile speciale cu mana Curtii Constitutionale" si a solicitat convocarea Parlamentului, in perioada 7 august - 1 septembrie, in sesiune extraordinara, pentru a fi rediscutata, de urgenta,