Premierul Marcel Ciolacu a avut sambata, in Spania, o intalnire cu Olaf Scholz, cancelarul federal al Germaniei, cei doi discutand despre provocarile economice, sociale si geopolitice cu care se confrunta intreaga Europa. In același timp, premierul țarii a mai vorbit cu oficialul german și despre aderarea Romaniei la Schengen. Marcel Ciolacu spune ca i-a mulțumit lui Olaf Scholz pentru sprijinul acordat țarii noastre in acest pas important. De asemenea, cei doi au luat pranzul impreuna și se pare ca au existat mai multe discuții p diferite teme. Marcel Ciolacu, discuție cu Olaf Scholz despre aderarea…