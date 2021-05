Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, dupa intalnirea cu premierul cu Florin Citu pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta, ca in continuare planul nu are „coreneta si viziune”.

- Marcel Ciolacu a anunțat miercuri seara ca va merge la intalnirea cu Florin Cițu pentru discuții pe tema PNRR. Liderul PSD va avea alaturi pe Florin Jianu din partea IMM-urilor și Dumitru Costin din partea sindicatelor. Ciolacu a declarat la un post de televiziune ca ar fi mers oriune, chiar și in Vama…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va merge maine la discutii cu premierul Florin Citu pe subiectul Planului National de Redresare si Rezilienta insotit de colegii de partid si de un reprezentant al mediului de afaceri si un lider de sindicat.

- ”PNRR nu are de ce sa treaca prin Parlament, este un proiect al Guvernului. Un lucru pe care putem sa il facem este sa prezentam romanilor, in Parlamentul Romaniei, forul legislativ al Romaniei, PNRR. Este un lucru pe care putem sa il facem, dar nu are de ce sa treaca prin Parlament, nu este nevoie…

- Marcel Ciolacu a anuntat vineri ca a fost sunat de catre premierul Florin Citu, iar discutia a avut in vedere stabilirea unei intalniri saptamana viitoare pentru a vorbi despre principiile si mecanismele cele mai bune pentru abordarea Planului National de Redresare si Rezilienta. Liderul PSD a adaugat…

- Fost premier și europarlamentar PSD, Mihai Tudose il ironizeaza dur, luni, intr-o postare pe Facebook, pe premierul Florin Cițu care s-a lansat sa faca declarații halucinante in legatura cu Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a carei depunere a fost și așa intarziata cu o luna. “Declarație…

- Marcel Ciolacu ii raspunde lui Florin Cițu dupa ce acesta din urma a invitat “specialiștii din PSD” la un dialog in vederea gasirii celor mai bune soluții pentru combaterea pandemiei. Liderul PSD a lansat pe Facebook un mesaj cu o condiție și mai multe propuneri. El spune ca e deschis oricarui dialog…

- Guvernul a anuntat ca se va reuni vineri, in sedinta, pentru a dezbate, in prima lectura, Planul National de Relansare si Rezilienta. O sedinta de lucru pe tema PNRR a avut loc miercuri la Palatul Cotroceni, unde seful statului, Klaus Iohannis, i-a convocat pe presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic…