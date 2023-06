Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu ambasadoarea Statelor Unite in Romania, Kathleen Kavalec. Parteneriatul strategic cu SUA se va reflecta in perioada urmatoare intr-o prezența semnificativa a companiilor americane in economia romaneasca, a spus premierul.

- Macron a declarat ca in cadrul Consiliului Europei va fi creat un registru internațional al daunelor produse de Rusia in urma invaziei militare din Ucraina. „Va fi creat un registru international al daunelor cauzate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei”, a declarat Emmanuel Macron, potrivit cotidianului…

- Kathleen Kavalec este deja de peste doua luni ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, prima femeie care a ocupat vreodata aceasta poziție din 1880 pana astazi, adica de atunci de cand avem reprezentanți diplomatici ai SUA la București. Așa cum au aratat lucrurile in primele trei decenii…

- Invazia Rusiei in Ucraina a fost insoțita de atacuri cibernetice asupra Romaniei și a altor țari membre NATO, a dezvaluit ambasadoarea Statelor Unite la București, Kathleen Kavalec. Ambasadoarea SUA a menționat aceasta situație in discursul rostit in cadrul evenimentului Microsoft Envision. Acesta s-a…

- Presedintele Klaus Iohannis o primeste miercuri la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, pe ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Ann Kavalec. Pe agenda presedintelui Klaus Iohannis se afla, miercuri, primirea ambasadorului Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Ann Kavalec.…