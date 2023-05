Stiri pe aceeasi tema

- E semn bun ca președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține tema egalitații de șanse, afirma vicepreședintele PNL Alina Gorghiu, dupa ce liderul social-democrat a afirmat ca „ e timpul pentru ca minimum 30% dintre locurile pe liste sa fie alocate femeilor la

- ”In Romania sunt 9,803 milioane de femei. Deși reprezinta 51.5% din totalul populației, femeile sunt foarte puțin reprezentate in autoritațile publice locale sau in Parlament.Un numar mai mare de femei in politica inseamna ca in primarii, consilii locale sau județene, in Parlamentul național sau in…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca a semnat mai multe amendamente prin care procentul de minimum 30% dintre candidați sa fie femei sa nu fie aplicabil doar la locale, ci și la celelalte tipuri de alegeri.

- In Romania, cuplurile și femeile infertile care iși doresc un copil pot beneficia de doua vouchere pentru realizarea procedurilor de fertilizare in vitro, printr-un program organizat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse.Acesta se numește „Programul social de interes național de…

- In Romania, cuplurile și femeile infertile care iși doresc un copil pot beneficia de 2 vouchere pentru realizarea procedurilor de fertilizare in vitro, printr-un Program organizat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse.Acesta se numește "Programul social de interes național de susținere…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu nu au reușit sa duca proba la bun sfarșit la America Express și au fost penalizate. Acestea au avut de adus 10 persoane la cimitir, loc in care se afla Irina Fodor, insa, au mers cu mai puține, motiv pentru care au primit 12 minute de repaus.

- Gabriela Firea a anuntat ca ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse, impreuna cu ministerul Educației, vor iniția o campanie publica de informare pentru a preveni violența in școli.

- Masura plasarii in custodie dispusa de autoritatile germane din districtul Heide, Saxonia Inferioara, Germania, in aprilie 2021, pentru cei sapte copii ai familiei Furdui a fost revocata si pentru ultimul dintre acestia, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, sambata.…