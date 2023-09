Stiri pe aceeasi tema

- Prime minister Marcel Ciolacu stated, on Friday, in Deva, Hunedoara County, when asked about corruption and bribery, that he is making an appeal - whoever is asked for money to call 112 or go to the prosecutors."I don't give any bribe," replied Ciolacu, when he was asked about corruption, agerpres…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca el nu a vazut niciodata „atația bani la un loc”, referindu-se la șpaga pe care DNA il acuza pe fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui ca ar fi luat-o. Ciolacu a promis ca persoanele cu probleme penale

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins, vineri seara, in flagrant de procurorii DNA, care-l acuza ca ar fi primit peste un milion de lei mita pentru un contract. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca va propune colegilor excluderea lui Buzatu din partid.…

- AVANTAJE… Subiectul licitațiilor privind transportul public de persoane continua sa genereze dezbateri aprinse in cadrul Consiliului Județean Vaslui. In ședința de ieri, legislativul trebuia sa aprobe atribuirea a trei licențe de traseu, insa discuțiile au luat o cu totul alta turnura dupa ce liberalul…

- Clotilde Armand este audiata de procurori in dosarul in care Agenția Naționala de Integritate a acuzat-o de conflict de interese și de incompatibilitate pentru ca s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri pentru sine și sesizase Parchetul in cazul acesteia. Marcel Ciolacu, atac la Clotilde…