- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca Romania si alte tari depun un efort comun pentru a-i ajuta pe cetatenii din Fasia Gaza cu dubla cetatenie, printre care si romani, sa paraseasca aceasta zona. „Sunt 3000 de cetateni cu dubla cetatenie in Fasia Gaza, ati vazut apelurile, sa fie directionati…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat, sambata, despre cetatenii romani din Fasia Gaza si a explicat ca se cauta in continuare solutii. ”Azi noapte, in jur de ora 2.00, eram in comunicare cu doamna ministru de Externe. Este un efort comun al mai multor tari”, a afirmat premierul. Potrivit acestuia,…

- Odobescu a vorbit și despre situatia de securitate din regiunea Marii Negre, pe care a descris-o ca fiind “destul de grava”. Mai mult de jumatate din exporturile ucrainene care folosesc coridoarele de solidaritate ale UE – culoare create pentru a facilita tranzitul rutier, feroviar si pe cai navigabile…