Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 23 iunie, ca isi doreste un acord pana la sfarsitul acestui an, pe modelul din Franta, si a precizat ca Guvernul va emite și un act normativ daca va fi nevoie, deși el nu agreeaza o astfel de masura.„Ce pot sa va spun foarte clar este ca eu imi doresc un acord,…

- Premierul Romaniei a precizat, vineri, despre scaderea preturilor la alimentele de baza, el ar vrea un acord pana la sfarsitul anului, pe modelul din Franta, si a precizat ca pot fi și instrumente de sancționare a celor care nu l-ar respecta.

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat vineri, la inaugurarea pasajului din zona Autostrazii Soarelui, ca producatorii romani nu vor fi afectati de scaderea pretului la produsele alimentare de baza si a mentionat ca nu isi doreste implementarea unui act normativ, dar ca acesta va

- Premierul Marcel Ciolacu a declarant ca producatorii romani nu vor fi afectati de scaderea pretului la produsele alimentare de baza si a mentionat ca nu isi doreste implementarea unui act normativ, dar ca acesta va fi adoptat daca va fi necesar. “Lasati-ne sa terminam toate discutiile din interior si…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, la inceputul ședinței de Guvern, lista cu alimentele la care se vor reduce prețurile. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca a primit raspunsul marilor lanturi de magazine la propunerea privind schema de reducerea a preturilor…

- „Este o intrebare la care in mod firesc nu ar trebui sa raspund eu, avand calitatea de ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Ceea ce insa a fost anuntat de catre premier in sedinta de Guvern este ca sunt in discutii aceste doua variante, fie un acord voluntar, fie o ordonanta de urgenta.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, lista cu alimentele la care se vor reduce prețurile: paine, lapte, branzeturi, carne, oua, faina, malai, ulei, legume și fructe proaspete. Guvernul urmeaza sa adopte ordonanța prețurilor saptamana viitoare.„Am primit deja raspunsul…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat ca premierul Romaniei a inceput colaborarea cu reprezentanții marilor lanțuri comerciale pentru a stabili impreuna masurile de reducere ale prețurilor la alimente. Ioan Stan a precizat ca se ambele parți exista dorința de a se ajunge, printr-un efort…