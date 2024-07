Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu arata faptul ca aceasta creștere a salariului minim, de la 1 iulie, este doar o noua etapa pentru implementarea salariului minim european, care va fi introdus de la 1 ianuarie 2025. Salariul minim european va fi aproximativ jumatate din salariul mediu pe economie.

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi ca a fost pus in dezbatere publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania."Alegerile au trecut, sa revenim la prioritatile romanilor. Ma bucur ca inflatia continua sa scada, ajungand deja aproape de 5 , si vom continua sa luam masuri…

- Premierul Marcel Ciolacu atrage atenția asupra necesitații unei reforme urgente in sistemul de impozitare a veniturilor salariale pentru a reduce povara fiscala asupra muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici sau copii. Pana atunci insa, salariul minim va crește din nou de la 1 iulie, o masura necesara…

- Mecanismul de implementare a salariului minim european va incepe de la 1 iulie, legislația fiind adoptata deja, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Ciolacu da asigurari ca legislația cu privire la salariului minim european a fost aprobata. „Vedeti ca am intrat in procedura de implementare. O sa explice…

- Premierul Marcel Ciolacu și cei de la PSD și-au asumat introducerea salariului minim pana la finalul anului 2024. Au existat voci din mediul politic care au cerut ca salariul minim european sa fie introdus de la 1 iulie 2024, atunci cand va crește și salariul minim pe economie la 3700 de lei.

- PSD și-a asumat ca obiectiv politic introducerea salariului minim european pana la finalul anului 2024. Masura va conduce la creșterea salariilor, pentru ca salariul minim european inseamna cel puțin jumatate din salariul mediu net. In anul 2024, jumatate din salariul mediu net 3783 de lei, adica puțin…

- Ne uitam in primul rand la salariul minim pe economie pentru ca acesta trebuie sa creasca pentru a asigura un nivel de trai decent avand in vedere inflația actuala. Știm deja ca in luna iulie va ajunge la valoarea bruta de 3.700 de lei, ceea ce inseamna o valoare neta de 2.217 lei. Și intr-adevar, se…

