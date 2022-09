Stiri pe aceeasi tema

- „Adoptarea unei Strategii naționale privind siguranța rutiera reprezinta o responsabilitate extrem de importanta pentru Romania, nu doar pentru a bifa o sarcina asumata la nivel european dar mai ales pentru a ne asigura ca vom reducere numarul de victime cu cat mai mult posibil”, a declarat deputatul…

- Schema de compensare a prețurilor la energie se va incheia in curand, iar Ministerul Energiei si ANRE cauta, acum, o alta soluție, spune Marcel Ciolacu. Și guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca momentul ales pentru liberalizarea prețurilor la energie nu a fost tocmai inspirat. Schema de compensare…

- Cea mai mare urgența e sa gasim soluții la criza din energie, a spus președintele PSD, Marcel Ciolacu, iar soluția trebuie sa vina pana la rectificarea bugetara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca mortalitatea inregistrata anul trecut in Romania „a atins niste cote extrem de mari, fara precedent in istorie”, el opinand ca numarul mare de decese inregistrat este cauzat, partial si de limitarea accesului la servicii medicale, in contextul, pandemiei…

- ”Vor fi impozitate aceste pensii ( speciale nr). Nu cred ca avem alta solutie, daca vrem sa fim onesti si sa spunem ca a fost o forma de compensare pentru cei care au unele restrictii in timpul activitatii, cum sunt si parlamentarii si magistratii, mai ales, dar cand ajungi la o pensie de peste 20.000…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, seful Camerei Deputatilor, afirma ca adoptarea unui salariu minim european reprezinta un beneficiu in special pentru salariatii din mediul privat romanesc, in contextul in care ministrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva pe…

