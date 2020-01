Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3 Robert Negoita a transmis miercuri o scrisoare deschisa catre conducerea PSD in care pune mai multe conditii pentru a se intoarce in partid. „Sunt dispus sa revin, dar doar daca partidul este determinat sa-si asume niste actiuni, principii si valori fara de care PSD-ul nu are viitor”,…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a reacționat, miercuri, la postarea lui Robert Negoița de pe Facebook prin care acesta solicita partidului sa ceara scuze românilor pentru susținerea lui Dragnea și a Vioricai Dancila. Ciolacu a scris un comentariu chiar la postarea lui Negoița. "Robert,…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu nu are viziune, iar PSD are nevoie de un salvator din afara partidului pentru ca niciunul din actualii lideri nu este o soluție pentru funcția de președinte, considera Ion Cristoiu. In opinia acestuia, la șefia PSD ar trebui sa vine „o personalitate ca George…

- "Nu vom avea alegeri anticipate. Sunt inutile. PNL ar trebui sa se comportte ca si cum acum au castigat alegerile, si nu sa o balbaie un an. M-as pune pe munca temeinica de acum", spune fostul presedinte. Traian Basescu considera ca PSD nu are forta sa rastoarne guvernul Orban. "Ponta a ramas…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fostul premier Mihai Tudose `e posibil sa se intoarca' in partid dupa ce a demisionat din Pro Romania. `Trebuie o discutie in organizatia de la Braila', a indicat acesta. 'Grindeanu si Neacsu au fost exclusi abuziv,…

- Victor Ponta a analizat cum cel mai mare partid din Romania, PSD, a pierdut doua milioane de votanti intre alegerile din 2014 si alegerile din aceasta toamna. "Fata de 2014 s-au pierdut doua milioane de votanti. Nu au vrut sa voteze cu candidatul Dancila. Trebuie sa vezi de ce ai suparat doua milioane…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a dezvaluit miercuri ce s-a discutat la ședința informala la care au participat Olguța Vasilescu, Gabriela Firea și Paul Stanescu.„In afara de deciziile administrative, am inceput sa conturam un calendar de alegeri in fiecare organizație și toți pașii…