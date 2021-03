Marcel Ciolacu, despre revenirea lui Dragnea în PSD: Nu există această posibilitate statutară Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat intr-un interviu ca nu exista posibilitatea ca fostul șef al PSD, Liviu Dragnea, sa revina ca membru in partid, dupa ce va fi eliberat din inchisoare. Actualul șef al social-democraților a declarat, intr-un interviu pentru G4Media.ro , ca odata ce o persoana este condamnata, nu mai este membra a partidului. „Sa știți ca eu nu am fost ipocrit. Și nu m-ați auzit nici vorbind de rau foștii lideri ai partidului, nu numai pe domnul Dragnea, și mi-am asumat trecutul PSD. Cum este și normal, din punctul meu de vedere. Asta nu inseamna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

