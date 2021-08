Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu, unul dintre apropiații fostului șef al PSD Liviu Dragnea, il sfatuieșie pe actualul președinte al partidului, Marcel Ciolacu, intr-un mesaj plin de subințelesuri, sa se duca la Dragnea sa ii ceara iertare in genunchi. Codrin Ștefanescu crede ca Marcel Ciolacu urmeaza sa fie schimbat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu se teme de eliberarea lui Liviu Dragnea sau ca acesta va crea „un scandal fals” care sa provoace tensiuni in partid, intr-un interviu oferit luni seara pentru RomaniaTV . „Eu ma bucur ca a fost eliberat, imi pare rau de tot prin ceea ce a trebuit sa…

- Dupa 2 ani și doua luni, Liviu Dragnea a ieșit din pușcarie și a criticat felul in care a ajuns PSD, cu Marcel Ciolacu președinte. Ciolacu ii transmite fostului sau șef ca ”nu e prost” ca ”sa devina un instrument politic al lui Klaus Iohannis” prin crearea unui ”scandal fals in PSD”. Ciolacu…

- PSD (Social Democratic Party) leader Marcel Ciolacu wishes good health to the former leader of his party, Liviu Dragnea, who he says has gone through a difficult period and "needs peace," but he did not comment on the statements made by Dragnea on his release from prison. "I wish Mr. Liviu Dragnea…

- Prima reacție a lui Marcel Ciolacu la eliberarea lui Liviu Dragnea. Președintele PSD a reacționat pe Facebook dupa ce Liviu Dragnea a ieșit din inchisoare și a lansat acuzații la adresa partidului pe care l-a condus. „Ii urez multa sanatate domnului Liviu Dragnea. A fost o perioada grea și cu siguranța…

- Fostul ministru de Interne Carmen Dan a afirmat joi, la Digi24, ca a primit cu bucurie vestea eliberarii lui Liviu Dragnea si considera ca fostul lider PSD este un om puternic, care a putut face fata acestei perioade dificile. „Am primit-o cu multa bucurie, evident. Pentru ca il cunosc pe Liviu Dragnea…

- Marcel Ciolacu a vorbit, marți seara, la Kanal D, despre diferența dintre el și Liviu Dragnea, fostul sau șef de partid. Liderul social-democraților a relatat tensiunea din partid in era lui Dragnea și cum Comitetul Executiv se transformase in ”pluton de execuție”. ”Am avut o intalnire, la…

- Codrin Stefanescu i-a luat din nou apararea lui Liviu Dragnea, nervos ca actuala conducere PSD nu i-a luat apararea fostului lider al social-democratilor. Reamintim, ex-presedintelui PSD i s-a respins, in aceasta saptamana, cererea de eliberare conditionata. Tintele lui Stefanescu, bun prieten cu Dragnea,…