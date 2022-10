Stiri pe aceeasi tema

- „Nu, nu am spus acest lucru. Noi avem doua legi. Avem una care ne spune ca trebuie sa indexam pensiile, dar cu nu indicele de inflatie a anului in curs, pentru ca nu se poate legal. Noi avem 5,2 o inflatie medie pe anul trecut. Si mai avem o lege cu marirea pensiilor cu 40%. In acest moment, daca marim…

- „Eu o sa imi permit, pana sa cer in coalitie, sa cer Guvernului sa desecretizeze absolut toate documentele din PNRR si o sa o discutie cu liderii de grup, pentru ca este oportun sa avem o Comisie de ancheta si, in sfarsit, si prin intermediul acestei Comisii, toata lumea si toti romanii si toti cei…

- „Nu. Au inceput deja discutiile pe bugetul pe anul viitor. Am anuntat deja ca va fi prima oara in istoria Romaniei postdecembriste cand incepem discutiile pe buget, sa le finalizam in luna noiembrie. Stiti cum se vota pe repede inainte de Craciun, in ajunul Craciunului bugetul Romaniei", a afirmat Marcel…

- Ministrul a afirmat ca termenul pentru reforma legii pensiilor speciale este 31 decembrie 2022, la sfarsitul acestui an. ”Au existat discutii la nivelul Guvernului si in coalitie, pe aceasta tema, s-a exprimat punctul de vedere cu privire la faptul ca avem un jalon care are un continut care prveste…

- Șeful PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat din nou, marți, pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, cel pe numele caruia a fost depusa o moțiune simpla care este supusa la vot in Parlament in aceasta dupa-amiaza. Nu este prima data cand ministrul Energiei este ținta criticilor de la partidul partener de…

- “Cea mai tragica a fost liberalizarea preturilor la energie. Ea s-a facut in cel mai prost moment pe care si-l putea alege cineva sa faca aceea. Si USR-istii aplaudau ca focile de veselie, spuneau ca vom avea energie mai ieftina, anuntau la televizor… acea liberalizare, fara sa iei niste masuri cand…

- ”Am avut alt program in cursul zilei de ieri dar am inteles ca a fost domnul ministru al Apararii”, a spus Marcel Ciolacu, despre absenta de la ceremoniile din Portul Constanta, dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a aratat ca ”este o speculatie si nu are niciun fond”. Intrebat daca sunt tensiuni…

- „Este gata rectificarea. Asteptam sa inchidem intai zona cu energia. Nu poti da rectificarea chiar daca e pozitiva, pana nu ai legislatia secundara pe energie. Sunt ferm convins ca vom avea un buget foarte bun. Nu arata rau cifrele. M-am uitat si la finante si la incasari. Trebuie vazuta o abordare…