Deputatul PSD Alfred Simonis a afirmat, marti, la Prima News, ca in cadrul unor negocieri in coalitie se va stabili daca protocolul legat de rotativa guvernamentala va fi respectat intocmai cum a fost parafat in urma cu un an sau daca vor fi facute anumite modificari.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Braila, despre schimburile de ministere care vor avea loc intre PNL și PSD la rotația premierilor, ca el nu va accepta sa fie „trase funcțiile din caciula".

Liderul PSD a marturisit ca isi doreste foarte mult ca europarlamentarul Mihai Tudose sa vina in Guvern, la rotativa premierilor din luna mai, iar acesta i-a transmis ca si el isi doreste sa fac parte din Executiv.

In acest moment, nu mai exista decat varianta demisiei sau a demiterii, spune liderul USR, Catalin Drula, dupa ce Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai a decis ca teza de doctorat a lui ministrului de Interne, Lucian Bode, este „profund viciata".

Deputatul PNL Tudor Polak a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca nu stie daca a fost consultat cineva din PNL vizavi de demersul ministrului Lucian Bode de a contesta aceasta reevaluare a tezei de doctorat in instanta, dar ca Lucian Bode se bucura de sustinerea colegilor

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, se declara ferm convins ca Romania va fi acceptata in Schengen. Ciolacu spune ca atat europarlamentarii romani, cat și ministrul de Interne, Lucian Bode, au facut tot ce era necesar pe cale diplomatica, la mijloc fiind vorba de un vot politic.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca nu a luat o decizie in ceea ce priveste o candidatura la alegerile prezidentiale. „Haideti sa vorbim in anul 2024", a precizat Ciolacu, care a adaugat ca PSD nu ar exclude varianta sustinerii unei persoane din afara partidului care sa fie un om cu structura

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Teleorman, ca social-democratii au avut o linie rosie, clara, desi nu au spus-o niciodata public, in ceea ce priveste situatia din energie, potrivit News.ro.