- Liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri, în plenul reunit al celor doua Camere, cu ocazia prezentarii Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ca PSD a scapat România de împrumuturile de la FMI, iar actualul Guvern le va readuce în tara.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca ii este sila de premier. Intr-un text publicat pe site-ul formațiunii, șeful social-democrat apreciaza ca Florin Cițu traiește intr-o lume egocentrica și plina de grandomanie, unde granița dintre hipsterie și isterie devine tot mai greu de sesizat. „Indignare,…

- Marcel Ciolacu: „Nu e vorba de așteptarile noastre sau ale unor partide. PNRR-ul e al romanilor și al Romaniei. Nu este al PNL-ului, USR-ului, al Guvernului, este al romanilor. (...) Banii europeni trebuie folosiți pentru a crește nivelul de trai al romanilor. Nu sunt instrumente politice. (...) Am…

- Astazi, la ora 15:00, premierul Florin Cițu are o intalnire cu liderul PSD Marcel Ciolacu, care va veni la Palatul Victoria insoțit de mai mulți reprezentanți social-democrați.Aceștia vor discuta despre Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), asta in contextul in care PSD a cerut ca acest…

- Premierul Florin Cîțu s-a razgândit. Dupa ce Guvernul a anunțat luni dimineața ca Florin Cîtu nu are pe agenda acestei saptamâni o întâlnire cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, premierul a anunțat luni seara ca se va întâlni în aceste zile cu liderul…

- Premierul Florin Cîtu nu are pe agenda acestei saptamâni o întâlnire cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis luni Guvernul, dupa ce Ciolacu spunea ca a fost sunat de Cîțu și au stabilit ca luni vor discuta pentru a decide când și unde se vor întâlni…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu este de parere ca Planul National de Redresare si Rezilienta este departe de a fi gata si a anuntat ca a discutat cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre problemele legate de PNRR si a prezentat propunerile pe care le are PSD in aceasta…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Antena 3 ca va propune conducerii partidului ca parlamentarii formațiunii sa intre in greva daca Guvernul nu le va prezenta aleșilor Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu care Romania va aplica la Bruxelles pentru fonduri europene.…