Marcel Ciolacu, despre planul PSD: "Suntem pregătiţi şi de anticipate" Intr-un interviu acordat postului Antena3, Ciolacu a explicat, luni, ca PSD nu va vota Guvernul pe care Ludovic Orban a fost desemnat sa-l formeze. "Cu certitudine, Partidul Social Democrat nu va vota acest guvern. Avem nu neaparat o strategie, ci chiar avem un plan detaliat cum și domnul Orban a avut un plan detaliat cand a venit noaptea sa zvarle o ordonanța de urgența anticonstituționala. Eu vreau sa se respecte legile. sa nu venim cu regulin noi in timpul jocului, nu avem nicio problema, suntem pregatiți și de anticipate, de votul romanilor, nu ințelege de ce se fac anticipate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Am continuat seria intalnirilor de astazi cu o discutie constructiva pe care am avut-o cu domnul David Maria Sassoli, presedintele Parlamentului European, pe tema bugetului european. Sustinem o crestere a fondurilor de coeziune si o implementare corecta a politicii agricole comune. Am subliniat determinarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a avut luni, la Bruxelles, o intalnire cu presedintele Parlamentului European, David Maria Sassoli, pe tema bugetului european."Am continuat seria intalnirilor de astazi cu o discutie constructiva pe care am avut-o cu domnul David Maria Sassoli,…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, va efectua astazi o vizita la Bruxelles. El se va intalni cu Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, cu Frans Timmermans, vicepresedintele executivului comunitar, responsabil…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, va efectua o vizita de lucru, luni, la Bruxelles, prilej cu care se va intalni cu Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni. De asemenea, liderul PSD se va intalni cu Frans Timmermans,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta o Ordonanta de urgenta, care stabileste niste prevederi clare in cazul alegerilor anticipate."Exista un astfel de proiect, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta a existat aceasta discutie si a rezultat necesitatea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a criticat miercuri reactia premierului Ludovic Orban cu privire la decizia CCR referitoare la transportul de persoane. Ciolacu a spus despre Orban la Antena 3 ca este ”meschin” și ca ”nu mai e coerent”. ”Cine se crede? Ludovic al XIV-lea? Ceaușescu?”,…

- Premierul Ludovic Orban considera ca ar trebui crescuta varsta de pensionare pentru anumite categorii de angajati. Acesta a dat ca exemplu profesorii, care ar putea avea optiunea sa lucreze pana la 70 de ani. Eliminarea pensiilor speciale, in dezbatere la Comisia de Munca. Orban: Sustinem…