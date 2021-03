Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost intrebat marți despre o eventuala cooptare a senatoarei independente Diana Șoșoaca in PSD. Ciolacu a spus ca nu a existat o astfel de discuție, dar ca nu a vazut „derapaje” ale Dianei Șoșoaca.

- Antena 3 si Romania TV au difuzat, duminica seara, ample declaratii si interventii in direct ale senatoarei Diana Sosoaca in contextul protestelor minerilor din Valea Jiului. Sosoaca a acuzat guvernul ca este „fascist si bolsevic” si a amenintat ca in orice moment poate sa ii scoata pe romani in strada.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța ca va fi depusa o moțiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Marcel Ciolacu susține ca „exista suspiciuni clare de masluire in privința Masurii 3 pentru granturi de investitii acordate IMM-urilor”. „Domnul Nasui… Au depus 27.000 de companii romanești.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, amenința ca social-democrații nu vor vota adoptarea bugetului pe anul 2021. Liderul social-democrat susține ca bugetul este unul de austeritate. „Am avut dreptate, se vine in anul 2021 cu un buget de austeritate. Este cea mai mare greșeala. E a doua oara cand se intampla…

- Incepand de sambata, toți cei care vor intre pe teritoriul Suediei trebuie sa prezinte un test negativ de coronavirus, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de sosire. Autoritațile de la Stockholm au luat aceasta decizie pentru a putea opri raspandirea noilor mutații ale virusului, mult mai contagioase…

- Incepand de duminica, Franța va impune calatorilor care vin din alte țari europene sa prezinte un test PCR realizat cu 72 de ore inainte de plecare. Decizia a fost anunțata de președintele Emmanuel Macron la finalul reuniunii șefilor de stat sau de guvern din UE in format de videoconferința. „Introducerea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a postat un mesaj de sfarșit de an plin de critici pentru actualii guvernanți. Social-democratul susține ca anul 2021 va un unul al austeritații. El ii indeamna pe romani sa iși faca din nou auzita vocea. ”Au vrut sa subjuge Romania in 2020. Au vrut sa detina controlul total.…

- Diana Șoșoaca a pornit un live pe pagina sa de Facebook pentru a le arata oamenilor cum iși petrece prima zi in Parlament. Diana Șoșoaca nu a purtat masca in prima ei zi de senator. Șoșoaca a filmat camera Senatului și a precizat ca PLUS a fost așezat intre PNL și PSD. „Va fi foarte interesante toate…