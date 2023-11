Stiri pe aceeasi tema

- ”Asta inseamna ca ceea ce se rostogoleste acum este fals, aceea este cheltuiala cu pensiile recalculate din septembrie pana in decembrie”, a spus ministrul, precizand ca fata de majorarea cu 13,8 %, care oricum era prevazuta si pe actuala formula a legii, impactul suplimentar este de 10 miliarde.Ministrul…

- Ministrul de Finanțe a refuzat sa semneze, pana joi dimineața, avizele necesare noii legi a pensiilor din cauza impactului bugetar, susțin surse guvernamentale. Marcel Boloș a fost convins sa semneze, dupa o ședința a Coaliției, dar a pus condiții.O ședința a Coaliției PSD - PNL a fost convocata de…

- Suma necesara este mai mare decat tot ce poate obține guvernul in 2023 prin pachetul de masuri fiscale asumat in Parlament. Acesta se ridica la doar circa 10 miliarde de euro. Ministerul de Finanțe a fost somat de catre magistrați sa le ofere inca 3 miliarde de euro in acest an, ca restanțe la majorare…

- Pilonul II de pensii nu se desfiinteaza si nu se nationalizeaza, a declarat, miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a reiterat ca la proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare asumat de Executiv nu a existat un amendament supus aprobarii in Guvern prin care sa se propuna modificarea acestuia.…

- „Daca luam in calcul si partea de reducere de cheltuieli, asa cum arata acum in forma aceasta, daca luam in calcul si partea de evaziune fiscala, sunt 22 de miliarde lei. Noi, in acest an, daca legea este aprobata, atunci si vom obtine venituri suplimentare la buget, dar noi mizam pe doua lucruri importante:…

- Premierul Ciolacu spune ca vrea sa reduca la maximum aparatul bugetar, ca sa nu mai fie atatea direcții și servicii pentru achiziții de pixuri și hartie. ”Era normal sa existe un draft de lucru la Ministerul de Finante. Acel draft a mers la presa, nu ma deranjeaza cu nimic, foarte bine, ca nu are nimeni…

- „Sunt un om serios, a fost un apel clar, sa nu ne mai pitim dupa cireș, sa ne vedem de responsabilitați, sa vedem fiecare cum a contribuit la aceasta situație, sa fim corecți noi cu noi”, a fost raspunsul dat de Marcel Ciolacu.„Repet a doua oara, am un partener, pe Nicolae Ciuca și e un om responsabil.…