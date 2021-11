Stiri pe aceeasi tema

- PSD are o propunere de prim-ministru, spune liderul partidului, Marcel Ciolacu. Reacția președintelui PSD vine dupa ce conducerea PNL a votat pentru susținerea lui Nicolae Ciuca pentru aceasta funcție. „Eu...

- Propunere de premier din partea Partidului Social DemocratPresedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reamintit, joi, ca social democratii au in acest moment o propunere de premier, in contextul in care liberalii au anuntat ca propunerea lor pentru functia de premier este Nicolae Ciuca. "In acest moment PSD…

- Partidul Social Democrat are o propunere de prim-ministru, spune, joi, Marcel Ciolacu. Reacția președintelui PSD vine dupa ce conducerea PNL a votat ca propunerea liberalilor pentru postul de premier sa fie Nicolae Ciuca. „Eu credeam ca il propun pe domnul Rafila. In acest moment, Partidul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la sediul central al formațiunii, intrebat daca social-democrații ar putea accepta un premier ca Nicolae Ciuca sau Dan Vilceanu, ca „in urma negocierilor vom vedea”. Chestionat despre varianta sa fie premier de la PNL Dan Vilceanu sau…

- ​​Florin Cîțu a anunțat ca PNL, PSD și UDMR s-au înțeles pe programul de guvernare, urmând ca partidele sa-i propuna președintelui Klaus Iohannis mai multe variante de premier. „Vom merge la președintele Iohannis cu mai multe variante de premier”, a spus Cîțu,…

- Negocierile PNL – PSD continua, joi, fara insa ca temele cele mai sensibile, deja discutate, sa fi fost rezolvate. Joi ar urma sa se discute domeniul muncii și al protecției sociale. Una dintre propuneri ar fi sa se creeze un nou minister. El s-ar numi Ministerul Familiei și ar fi condus de un ministru…

- Negocierile privind formarea unui guvern PNL - PSD sunt in derulare. S-a format o lista cu nume ce vor ocupa ministerele.Lista noilor miniștri PSD-PNL conține urmatoarele nume, conform Antena 3:Nicolae Ciuca - prim ministru pentru doi ani, urmand cel mai probabil ca Marcel Ciolacu sa preia mandatul…

- Klaus Iohannis așteapta luni de la ora 12 liderii partidelor parlamentare la Cotroceni pentru consultari in virtutea formarii unei noi coaliții de guvernare. Dacian Cioloș și Calin Georgescu sunt singurele propuneri pentru postul de premier care vor ajunge astazi pe masa președintelui venite din partea…