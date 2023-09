Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu și specialiștii din Ministerul de Finanțe au elaborat un plan amplu de schimbare a legislației fiscale din Romania. Guvernul va veni, saptamana viitoare, pentru a-și angaja raspunderea guvernamentala pentru pachetul de masuri fiscale, iar intre timp se fac pașii necesari in…

- Ministrul Finantelor a afirmat, dupa sedinta conducerii PNL, ca la Bruxelles s-a prezentat planul de masuri fiscal bugetare, asa cum a fost agreat la nivelul coalitiei, mentionand ca specialistii de la Comisia Europeana, conform angajamentului asumat de Romania, au spus ca exista jalonul 207 potrivit…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus ca iși va pune mandatul pe masa in Parlament pentru reforme și dreptate sociala. Guvernul iși va angaja raspunderea in fața Parlamentului pe pachetul legislativ care vizeaza reforma aparatului de stat, masurile de echilibrare fiscala și cele pentru combaterea evaziunii. …

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Guvernul ar urma sa aprobe concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget.

- Premierul Marcel Ciolacu și ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta noile masuri fiscale, pe care șeful guvernului le-a calificat ca „prima reforma reala in ceea ce privește sistemul bugetar. „E pentru prima oara cand un guvern al Romaniei iși asuma o astfel de abordare. Imi asum in totalitate…

- Premierul Marcel Ciolacu are in vedere 16 masuri, printre care se numara reducerea numarului de funcții de conducere de la 12% la 8% și a secretarilor de stat cu 30%, care sa ajute Romania sa se incadreze in țintele de deficit bugetar, In caz contrar, Romania risca sa piarda toate fondurile din PNRR…