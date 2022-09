Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in legatura cu propunerea de majorare a pensiilor anuntata de ministrul Muncii, ca el si premierul Nicolae Ciuca vad necesitatea de a fi pensiile majorate, insa nu au inaintat niciun procent in acest sens, in timp ce prim-ministrul a mentionat ca este…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in legatura cu propunerea de majorare a pensiilor anuntata de ministrul Muncii, ca el si premierul Nicolae Ciuca vad necesitatea de a fi pensiile majorate, insa nu au inaintat niciun procent in acest sens, in timp ce

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, despre majorarea pensiilor, anuntata recent de ministrul Muncii, Marius Budai, ca propunere din partea PSD, ca nici el si nici prim-ministrul Nicolae Ciuca nu au inaintat niciun procent privind majorarea, dar ”asta nu inseamna ca nici el, nici domnul prim-ministru…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca propunerea PSD, anunțata de ministrul Muncii, Marius Budai, de majorare a pensiilor și salariilor nu a fost discutata in coaliție. „Nu am discutat in coaliție. Nu avem inca proiectul de buget pentru anul 2023. Nu pot raspunde cu da sau nu”, spune liderul PNL, premierul…

- Pensii 2023. Noutați privind majorarea pensiilor. Ce prevede legea pensiilor? Pensii 2023. Noutați privind majorarea pensiilor. Ce prevede legea pensiilor? Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit despre majorarea pensiilor, dupa anuntul facut, anterior, de catre Marcel Ciolacu. „Marcel Ciolacu spune…

- Majorarea salariilor pentru bugetari se va face de la 1 august Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Categoriile de bugetari care nu au beneficiat de majorarile salariale aferente acestui an vor primi o parte din procentul prevazut pentru 2022 conform…

- Reprezentantii USR au transmis luni, 22 august, ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, da dovada de o „ipocrizie care nu are limite”, pentru ca „3 miniștri PSD au semnat OUG-ul care a creat haos pe piața de energie”. „Liderul PSD Marcel Ciolacu se plange iar ca altcineva face politica energetica a Romaniei.…

- Salariilor romanilor ar putea CREȘTE de la 1 ianuarie 2023: Ce spune ministrul Muncii despre majorarea pensiilor Salariilor romanilor ar putea CREȘTE de la 1 ianuarie 2023: Ce spune ministrul Muncii despre majorarea pensiilor Salariile angajaților din Romania ar putea crește incepand cu 1 ianuarie 202,…