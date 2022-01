Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul partidului, despre renegocierea PNRR in privinta procentului alocat din PIB pentru pensii, ca este trecut in acord o contributie la Pilonul II care poate sa ramana in continuare, dar sa nu fie prinsa in acest procent. ”Exista solutii tehnice”,…

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit marti seara despre noile masuri pentru compensarea facturilor la gaze si energie. Potrivit premierului Nicolae Ciuca, nicio persoana nu va plati mai mult de 0,8 lei pe Kwh pentru energie si 0,31 lei pentru gaze, indiferent de consum. De asemenea, pentru consumatorii…

- Presedintele PNL a afirmat ca a discutat cu liderul PSD despre ceea ce se intampla dupa ce expira aceasta Ordonanta, daca se merge cu reglementare pentru sase luni de zile sau un an de zile, iar variantele trebuie discutate cu Comisia Europeana. ”Atunci am propus ca poate extindem aceasta plafonare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca o lege privind introducerea certificatului verde este tardiva in acest moment. Intrebat, miercuri, la Palatul Parlamentului, daca certificatul verde este un proiect pe care coalitia de guvernare l-a abandonat, Ciolacu a spus: „Nu a zis nimeni…

- Previziunile specialiștilor in economie sunt destul de sumbre. Analiștii susțin ca economia globala nu va reuși sa tempereze efectul inflației. Astfel ca vor fi creșteri de prețuri și in 2022, iar Romania va fi lovita și de inflația de pe plan național, din cauza importului masiv, in special la bunuri…

- Președintele USR Dacian Ciolos a cerut aliantei de guvernare sa emita o ordonanta de urgenta, in urmatoarele trei saptamani, astfel incat sa nu apara o noua categorie de privilegiati si a precizat ca pensiile speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consiliu judetean ar…

- Președintele PNL, premierul interimar Florin Cițu, va participa, vineri, la Hotelul Marriott din București, la evenimentul „Topul Național al firmelor private din Romania”. La conferința participa și liderul PSD, Marcel Ciolacu. Guvernul și PSD au trimis joi seara anunțuri privind participarea…