Marcel Ciolacu, despre legea offshore: E o împărţeală corectă ”E o imparteala corecta. 60% castiga statul roman din tot toate impozitele si din… pretul gazului, pana la urma, tot lantul de impozitare. Si 40% castiga investitorii. E o investitie majora. Am modificat, am picat de acord cu totii si exista un drept de preemtiune al statului roman , atat cand exista o criza energetica, cum a fost si exista inca in toata Europa, dar si asupra contractelor bilaterale asupra contractelor care nu se vand la bursa, ceea ce este un castig fantastic pentru Romania”, a declarat Marcel Ciolacu duminica seara, la Antena 3, referindu-se la proiectul legii offshore. Ciolacu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea offshore, depusa la Parlament Foto: facebook.com/cameradeputatilor Legea offshore, care reglementeaza operatiunile de explorare a zacamintelor din Marea Neagra, a fost depusa, ieri, la Parlament. Proiectul, semnat de cei trei lideri ai coalitiei, va intra, cel mai probabil saptamâna…

- Pe fondul preocuparii majore pentru reducerea dependentei de gazul rusesc in toata Europa, in Romania se face un pas important pentru inceperea exploatarii gazelor atat din Marea Neagra, cat si de pe uscat, de la mare adancime.

- Legea offshore a fost depusa vineri, 15 aprilie, in Parlament, fiind semnata de liderii celor trei partide din coalitie, premierul Nicolae Ciuca, presedintele PSD Marcel Ciolacu, liderul UDMR Kelemen Hunor, precum si ministrul Energiei, Virgil Popescu si liderul minoritatilor, Varujan Vosganian.In…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, vineri, ca liderii coaliției de guvernare au depus proiectul de lege offshore privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra. Potrivit președintelui Camerei Deputaților, proiectul „stabilește un regim fiscal competitiv in așa fel incat imparțirea veniturilor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca legea offshore, care permite exploatarea gazelor din Marea Neagra, va fi depusa la Parlament saptamana viitoare, proiectul urmand a fi semnat de catre cei trei lideri ai partidelor din coalitia de guvernare. “Toti trei (liderii partidelor din coalitia de…

- “Toti trei (liderii partidelor din coalitia de guvernare – n.r.) o sa semnam proiectul saptamana viitoare, il depunem in Parlament pe procedura de urgenta. La ultima coalitie am avut discutii, am hotarat parametrii legii si va intra in Parlament saptamana viitoare. Si eu si domnul Ciuca – pentru ca…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca Romania pregatește pachetul legislativ pentru a incepe exploatarea gazelor din Marea Neagra, asta pentru ca Europa se decupleaza de Rusia și ”nu putem sta la mana unui dictator, care ataca state suverane”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- “Fara o lege offshore, nu pot sa inceapa explorarea de gaze in… si nu pot sa faca, de fapt, planul de investitii. Aici nu putem sa discutam macar de un plan de investitii al parteneriatului nostru cu OMV Petrom pentru a explora gaze in Marea Neagra. Legea offshore – ok, nu aveai nevoie de ea pentru…