Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seara, 28 decembrie, la Romania TV, ca cel mai probabil intrarea Romaniei și cu frontierele terestre in Schengen va avea loc la finalul anului viitor.„Suntem intr-un proces ireversibil. In momentul in care ai intrat și maritim, și aerian... Repet, maritim este extraordinar de important pentru dezvoltarea strategica a Portului Constanța. Am plecat in direcția corecta. Mi-aș fi dorit și eu și terestru anul acesta. Este evident. Anul viitor, vom continua toate demersurile, sa finalizam. Din punctul meu de vedere, mai mult ca sigur, sub președinția Ungariei…