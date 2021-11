Stiri pe aceeasi tema

- O noua taxa impusa in Romania! Totul se discuta chiar in aceste zile, in contextul stabilirii noului program de guvernare al PNL si PSD. Ce romani vor scoate bani in plus din buzunar? Taxa pe lux si venituri exceptionale! Marcel Ciolacu: O sustinem in continuare Este vorba despre asa-zisa taxa pe lux,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Romania TV, ca foștii premieri Sorin Grindeanu și Mihai Tudose ar trebui sa intre in Guvern pentru ca „nu mai avem timp sa inventam oameni in actul de guvernare”. „Mi-as dori ca fostii premieri, oameni cu expertiza, și Sorin Grindeanu și Mihai…

- Ultimele calcule politice pentru ieșirea din criza politica din Romania! Cum se impart ministerele in noul guvern dupa ce PSD și PNL au batut palma asupra noului Executiv, decizia fiind influențata chiar de președintele Klaus Iohannis, potrivit Realitatea PLUS. Din ultimele declarații ale liderilor…

- „Un guvern cu PNL este cea mai buna soluție in acest moment”, declara Marcel Ciolacu. Despre declarația lui Florin Cițu, potrivit caruia „nu putem spune ca totul este roz intre PNL și PSD, dar suntem responsabili”, Ciolacu spune: „continuam intalnirile și poate vom ajunge la prioritați”. „Am avut prima…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni dimineața, ca PSD nu a negociat cu PNL pentru susținerea unui nou guvern și nu poate face acest lucru, deoarece liberalii au o decizie in acest sens, dar ca social-democrații sunt obligați sa discute cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a spus…

- Premierul Florin Citu vorbeste despre o "alianta toxica si a iresponsabililor: USR, PSD, AUR" si sustine ca doar niste lideri iresponsabili pe care nu-iintereseaza bunastarea romanilor se gandesc la alegeri anticipate. El sustine ca Executivul va merge in Legislativ cu programul de guvernare, mizand…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu afirma despre președinția Camerei Deputatilor, ca „alea-s niste functii când se creeaza niste majoritati” și ca „eu sunt sef la ciuma rosie”, relateaza News.ro. Întrebat, marti, daca i s-a oferit lui sau unui alt membru din…

- PSD a decis sa depuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu cand va avea cele 234 de voturi necesare pentru ca aceasta sa treaca, a anuntat presedintele formațiunii, Marcel Ciolacu. El precizeaza ca, in prezent, Opoziția dispune 204 voturi. „Din punctul nostru de vedere s-a ajuns prea departe.…