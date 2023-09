Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Agriculturii si Economiei pregatesc la cererea premierului Marcel Ciolacu un ordin comun pentru a prelungi interdictia importului de cereale ucrainene pe o perioada de 30 de zile. Premierul a precizat ca se așteapta o propunere de licentiere a produselor agricole din partea Ucrainei, dupa…

- ”In primul si in primul rand a fost o discutie pec care am avut-o si sambata si duminica, cu premierul Ucrainei si cu Comisia. Ati vazut, Comisia a solicitat sa se vina cu un sistem de licentiere in ceea ce priveste exportul de cereale in statele din UE, un lucru pe care l-am solicitat si eu si colegul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca a discutat in weekend cu omologul ucrainean despre exportul de cereale, precizand ca, de cand Comisia Europeana a luat decizia de a nu se mai prelungi interdictia, niciun kilogram de grau nu a fost importat in Romania din Ucraina. „A fost o discutie pe care…

- Premierul Marcel Ciolacu va cere ministrilor Agriculturii si Economiei un ordin comun pentru prelungirea pe o perioada de 30 de zile a interdictiei importului de cereale ucrainene. Ciolacu a precizat ca de cand Comisia a luat decizia de a nu se mai prelungi interdictia, niciun kilogram de grau sau altceva…

- Impunerea unei interdicții nu este necesara intrucat discuțiile guvernamentale dintre Romania și Ucraina au dus la o ințelegere verbala ca cerealele ucrainene sa nu romana pe teritoriul țarii noastre, a declarat premierul Marcel Ciolacu intr-o declarație de presa facuta luni la sediul PSD.Aceasta decizie…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a asigurat, luni, pe fermierii romani ca nu au existat cereri de export de cereale din Ucraina in Romania, fiind o ințelegere intre cele doua guverne ca Kievul nu va solicita acest lucru. Totodata, premierul Romaniei a afirmat ca, in cadrul acestei ințelegeri, omologul sau…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la finalul ședinței BPN al PSD, ca a ajuns la o ințelegere cu premierul ucrainean astfel incat Romania sa nu mai importe cereale ucrainene pana cand nu se ajunge la licențiere.„A fost un gentleman's agreement intre mie si premierul Ucrainei, pe care l-am…

- Premierul Marcel Ciolacu a informat luni conducerea PSD, reunita intr-o ședința BPN la sediul central, ca la Guvern se pregatește un ordin comun al ministerelor Agriculturii, Economiei și Finanțelor privind interzicerea temporara pentru o perioada de 30 de zile a importulului cerealelor ucrainene, pana…