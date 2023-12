Premierul Marcel Ciolacu susține ca liderul AUR nu merita sa intre in turul doi in finala prezidențiala deoarece „nu se califica pentru ultima etapa in care romanii vor decie președintele țarii”. Președintele PSD considera ca simion nu merita sa ajunga pana in finala la prezidențiale. „Nu cred ca merita Simion sa fie in turul 2 […] The post Marcel Ciolacu despre George Simion: Nu merita sa fie in turul 2 la prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .