Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat, miercuri, 17 iulie, ca va propune un barbat pentru functia de comisar european care revine Romaniei in noua componenta a Comisiei Europene. Marcel Ciolacu a participat miercuri seara la Conferinta ordinara de alegeri a PSD Sector 3, unde la sefia organizatiei social-democrate a fost ales actualul primar al […]