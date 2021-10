Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in aceasta seara in emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, Marcel Ciolacu a spus ca PSD nu va susține un guvern minoritar.“Nu ne permitem un guvern minoritar, avem nevoie de stabilitate. Am vazut ce poate face un guvern condus de Florin Cițu. Este exclus ca PSD sa vina cu o alternativa de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Europa FM, ca ar fi „o tampenie” sa funcționeze un Guvern minoritar cu sprijin PSD. „Eu va spun, chiar daca mi-as dori eu, colegii mei nu ar fi de acord. Ar fi o tampenie pentru Romania, am vazut cat de eficient a fost Guvernul Cițu și am vazut…

- Marcel Ciolacu a precizat, referitor la posibilitatea formarii unui guvern minoritar care sa aiba sustinerea PSD în Parlament, ca acest lucru ar fi „o tâmpenie pentru România”. Liderul social-democratilor a adaugat ca nu vede cum, în prezent, poate PSD sa creeze o…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu i-a spus premierului Florin Cițu ca “trebuie sa plecați azi. Nici macar n-ați inceput sa guvernați. Noua luni v-ați batut precum chiorii pentru șefia PNL.” Dvs trebuie sa plecați azi, pentru ca nici macar n-ați inceput sa guvernați. Noua luni v-ați batut ca chiorii…

- „Am stat trei zile la Buzau și am stat numai printre oameni. Spun ca vor sa scape de Cițu”, a raspuns Marcel Ciolacu, intrebat despre ramanerea lui Florin Cițu la Guvern, in contextul votului pe moțiunea de cenzura depuse de PSD, ce se va da marți, 5 octombrie, in Parlament. Liderul PSD susține ca sunt…

- Klaus Iohannis a vorbit despre campania de vaccinare anti-Covid din Romania, facand referire și la numarul mic de romani vaccinați. Președintele a dat exemplul Danemarcei, in care restricțiile au fost ridicate complet dupa o campanie de vaccinare de foarte mare succes. „Avem arma cu care sa terminam…

- Mesajul a fost transmis dupa ce USR-PLUS și AUR au anunțat ca au depus moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Cițu.Ciolacu amintește ca o activitate ”dezastruoasa” a avut intregul Guvern, nu doar Florin Cițu, ci și Dan Barna, Csristian Ghinea și Claudiu Nasui. ”Cițu trebuie sa plece!…

- ​Ludovic Orban se delimiteaza de Florin Cîțu, acuzând ca plecarea oricarui partid din actuala Coaliție de guvernare lasa „România la cheremul PSD”. El a precizat ca nu va participa la ședința conducerii PNL convocate de tabara Cîțu, el nefiind informat și consultat…