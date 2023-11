PSD va vota pentru ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu și al miniștrilor Sanatații din pandemie, Ioana Mihaila și Vlad Voiculescu, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. ”Un lucru pe care imi aduc aminte ca l-am spus cand eram in opoziție: in timp ce noi stateam in casa, se faceau mari afaceri in Romania. Una dintre afaceri e achiziționarea vaccinurilor. Mai sunt și altele: izolete, maști neconforme. Categoric, colegii mei vor vota pentru ridicarea imunitații”, a declarat Marcel Ciolacu.