- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Digi24, ca l-a sunat pe managerul de la saormeria din Centrul Vechi, unde doi deputati PSD au facut scandal, si si-a cerut scuze, in numele acestora. Presedintele PSD a spus ca intreg incidentul este "nescuzabil".Marcel Ciolacu a aratat…

- Președintele Klaus Iohannis nu a ratat ocazia, dupa vizita la Institutul Cantacuzino, sa faca o referire și la scandalul provocat de deputații PSD Adrian Solomon și Ioan Stativa la un fast-food din București, acolo unde au mers fara a purta masca in interior. Parlamentarii s-au certat cu polițiștii,…

- Deputatii PSD Adrian Solomon si Ioan Irinel Stativa au fost amendati de politisti, marti dimineata, pentru provocarea si participarea la un scandal, intr-un fast-food din Bucuresti si au primit si amenda de 4.000 de lei pentru nerespectarea masurilor care se aplica pentru prevenirea si combaterea COVID-19.…

- Poliția Capitalei anunța ca au aplicat o noua amenda in cazul deputaților PSD Adrian Solomon și Ioan Stativa, dupa ce au analizat imaginile surprinse de camerele de luat vedere, in valoare totala de 4.000 lei, pentru ca nu au purtat masca in interiorul unui fast-food din București.„In urma…

- Doi deputati PSD au fost amendati, marti dimineata, de politisti pentru ca au refuzat sa poarte masti de protectie in interiorul unui fast-food din Bucuresti, iar cand li s-a atras atentia au inceput sa-i injure pe oamenii legii, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei. Cei doi parlamentari…

- Deputatii PSD Adrian Solomon si Irinel Stativa au intrat luni seara intr-un conflict cu politistii din Capitala dupa ce acestia au intrat intr-un fast-food din Centrul Vechi si au refuzat sa poarte masca. Solomon a declarat ca nu au primit amenda, ci au fost legitimati si ca „totul este un abuz al unor…

- Deputatul PSD Adrian Solomon a declarat, pentru Libertatea, ca va contesta amenda primita luni seara, in urma unui scandal in care a fost implicat, alaturi de un coleg din comisia de munca, Ioan Stativa, la o saormerie din Centrul Vechi. Solomon spune ca toate informatiile din comunicatul Politiei sunt…

