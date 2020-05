Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este normal sa existe concurenta intr-un partid mare inaintea unor alegeri interne, dar sustine ca nu exista tensiuni in interiorul PSD. Intrebat, insa, daca considera ca sunt oameni care ar trebui sa faca un pas in spate, Ciolacu a afirmat:…

- Pandemia de coronavirus a cauzat probleme atat pe plan economic cat și politic in Romania. Astfel, liberalii s-au gandit la o noua perioada pentru desfașurarea alegerilor locale din țara. Potrivit unor surse, presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata in sistem de…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca ar fi mai bine ca alegerile locale si parlamentare sa fie organizate fie in același weekend, fie la o saptamana distanța, considerand ca dupa ce viața oamenilor s-a schimbat, nu mai exista timp pentru lupte politice. Ciolacu a adaugat la „Marius Tuca Show”…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca amanarea alegerilor locale reprezinta "o optiune".Intrebat la B1TV daca este de parere ca alegerile locale ar trebui amanate, Ciolacu a raspuns: "Vom vedea cum decurg lucrurile. Am vazut ce…

- Președintele interimaer al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți, la Parlament ca nu va onora invitația premierului in exercițiu, Ludovic Orban, de discuta, la Guvern, pentru stabilirea datei in care vor avea loc alegeri locale.Citește și: Premierul desemnat NU știa despre alerta de coronavirus…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a transmis duminica o scrisoare catre premierul interimar Ludovic Orban, in care il anunta ca refuza invitatia acestuia de a participa la consultari privind stabilirea date alegerilor locale. Ciolacu noteaza ca prioritatea Guvernului ar trebui sa fie stabilirea…