- Marcel Ciolacu a afirmat ca guvernatorul BNR Mugur Isarescu are dreptate cand spune ca cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Liderul PSD a mai precizat ca a fost o tampenie masura luberalizarii preturilor in energie si trebuie gasite rapid solutii pentru a rezolva…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a venit cu o prima reacție dupa anunțul guvernatorului BNR Mugur Isarescu cu privire la rata inflației. „Liberalizarea prețurilor la energie a fost o tampenie”, a subliniat liderul PSD. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Liderul PER, Danuț Pop, spune luni ca se bucura de faptul ca guvernantii discuta oficial propunerile facute de Partidul Ecologist Roman pentru criza energetica si a gazelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- “Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 25 mai 2022, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre…

- Legea offshore, adoptata saptamana trecuta de Camera Deputatilor, ca for decizional, a fost promulgata, miercuri, de presedintele Klaus Iohannis. "Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 25 mai 2022, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 256/2018…

- Legea offshore a fost votata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, cu 248 de voturi pentru si 34 contra, in calitate de for decizional, astfel ca legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Sedinta de vot final a fost condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. In…

- Inflatia este influentata, in continuare, de pretul de la energie, a declarat luni presedintele PSD, Marcel Ciolacu. El a susținut insa ca in Romania nu e criza alimentara și ca s-au luat masuri in premiera pentru sectorul agricol. “Nu pot fi efecte intr-o zi, sa avem rabdare”, a afirmat el. “Inflatia,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca in Romania nu este criza alimentara, iar in planul de masuri pentru sprijinirea populatiei au fost incluse ajutoare si pentru industria alimentara si agricultura. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…