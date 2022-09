Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile statului ar trebui sa intervina in cazul Blue Air, pentru ca problemele sa fie rezolvate, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. "Nu credeti ca institutiile statului roman ar trebui sa intervina, sa faca lumina? Totusi, sunt peste 200.000 de romani care au cumparat bilete intr-un sistem…

- ”Va aduceti aminte ca ANPC-ul a venit si a tras in semnal de alarma? Imprumutul respectiv… domnul Drula, cand era ministru, in 2021, cand Blue Air nu a mai platit ratele la imprumutul dat de domnul Orban de 300 de milioane, nu si-a dat seama ca ceva nu functioneaza acolo si ca trebuie sa intervina?…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca in cazul Blue Air ar trebui sa intervina institutiile statului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis marti, 30 august, ca partidul sau va lua toate masurile pentru a-i proteja pe romani, dar și companiile care produc in Romania, astfel incat sa faca fata crizei energetice.Liderul social-democrat a spus ca romanii vor plati in aceasta iarna preturi plafonate…

- ”Am avut alt program in cursul zilei de ieri dar am inteles ca a fost domnul ministru al Apararii”, a spus Marcel Ciolacu, despre absenta de la ceremoniile din Portul Constanta, dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a aratat ca ”este o speculatie si nu are niciun fond”. Intrebat daca sunt tensiuni…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat intr-o conferinta de presa ca trebuie vazut daca exista aspecte ilegale in cazul finantarii unor asociatii din Romania din care fac parte membrii ai UDMR, de catre Guvernul de la Budapesta, caz in care institutiile statului trebuie sa isi faca datoria. Ciolacu…

- Intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa cand ar trebui ca Romania sa treaca la o piata reglementata, in energie, Marcel Ciolacu a subliniat ca nu trebuie sa existe un vid legislativ, iar ordonanta care prevede anumite compensari in acest domeniu, s-ar putea prelungi. ”Cu respectarea legii,…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat ca luni, in cadrul sedintei Biroului Permanent National al PSD, a fost propusa revenirea TVA de la 5% la 9% pentru catering si alimentatie publica. Intrebat pentru ce tipuri de produse si servicii va creste TVA, conform prezentarii…