- Intrebat daca exista posibilitatea majorarii pensiilor in viitorul apropiat, Marcel Ciolacu a spus: „Haideți sa inchidem toate ministerele. Ce va pot spune cu exactitate: Legile in Romania sunt date ca sa fie respectate, deci indexarea pensiilor categoric va fi facuta.Vom vedea daca venim cu o majorare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Romania TV, ca nu este suficienta indexarea pensiilor cu rata inflației și ca ar fi „inumana” o decizie a coaliției de guvernare ca pensiile sa creasca cu mai puțin de 10% de la 1 ianuarie 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in legatura cu propunerea de majorare a pensiilor anuntata de ministrul Muncii, ca el si premierul Nicolae Ciuca vad necesitatea de a fi pensiile majorate, insa nu au inaintat niciun procent in acest sens, in timp ce prim-ministrul a mentionat ca este…

- Premierul Nicolae Ciuca și șeful PSD Marcel Ciolacu promit ca bugetul pe 2023 va fi votat inca din luna noiembrie. Odata cu el, se va ști și cu cat vor crește pensiile incepand de anul viitor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, ieri, ca salariul minim trebuie majorat la 3.000 lei avand in vedere numarul mare al romanilor din sistemul privat care au aceste venituri, potrivit Agerpres. Ciolacu a explicat ca va merge cu aceasta propunere, dar si cu cea de majorare a pensiilor cu 10%,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut ministrului Energiei, Virgil Popescu, sa vina pana la 1 septembrie, sa vina cu un act normativ pentru energie. Totuși, a precizat el, oricare va fi decizia luata, prețurile pe care le platesc romanii pentru electricitate și gaze naturale nu se vor schimba.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul partidului, despre o supraimpozitare a pensiilor militarilor, ca din punctul lui de vedere, sunt pensii ocupationale, nu pensii speciale. Vom vedea si in functie de decizile CCR ce solutie vom gasi, a spus liderul social-democrat, el precizand…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, cu privire la pensiile speciale, ca se va interveni cu o impozitare foarte mare.