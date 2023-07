Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti la Berlin, ca pe teritoriul Romaniei trebuie sa existe trupe germane permanente si si-a exprimat speranta ca impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, „sa luam deciziile cat mai rapid in acest sens si in acest demers”.

- Președintele lituanian, Gitanas Nauseda, a cerut duminica NATO sa „consolideze” flancul estic al Alianței daca liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, se stabilește in Belarus, transmite Noi.md și Agerpres. Liderul țarii baltice, invecinata cu Rusia și Belarus și care gazduiește…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a fost primit, miercuri, la Palatul Cotroceni de Klaus Iohannis. Steinmeier efectueaza o vizita de stat la București, Sibiu și Timișoara, in perioada 24-26 mai 2023. CITESTE SI BREAKING NEWS Iohannis, catre greviștii din educație: 'O negociere se intampla…