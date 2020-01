Marcel Ciolacua precizat, duminica, in emisiunea ”Subiectiv” ca nu s-a decis in privința candidaturii sale la funcția de președinte al PSD. In același timp, președintele interimar al social-democraților a subliniat ca partidul a fost bine pregatit in privința propriilor alegeri, dat fiind faptul ca urmeaza Congresul PSD, cat și in privința alegerilor locale și parlamentare din acest an.