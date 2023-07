Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut controale in toate centrele de ingrijire din Romania finanțate din bani publici, dupa ce autoritațile au descoperit peste 100 de batrani abuzați in camine de langa București, de cei care trebuiau sa ii ingrijeasca. „Este scandalos ca niște indivizi lipsiți de suflet…

- Cazul batranilor de la caminul din Ilfov, care au fost exploatați, batuți și umiliți, trebuie sa aduca pedepse dure inclusiv pentru șefii direcțiilor de asistența sociala sub ochii carora s-au petrecut faptele abominabile, spune Fundația pentru Apararea C

- DIICOT a anuntat miercuri dimineata ca 24 de persoane au fost retinute si doua plasate sub control judiciar, dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile. Reamintim ca 31 de perchezitii au fost facute, in cursul zilei de marti, in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta,…

- Suspiciuni de coruptie in aer. Procurorii militari au facut 30 de perchezitii in Bucuresti si Ilfov, la mai multe firme si institutii publice, privind repararea aeronavelor SMURD sau a celor care apartin Scolii Superioare de Aviatie. Prejudiciul estimat e urias, peste 5 milioane de euro.

- Cazul șocant a fost dezvaluit de fostul vicepreședinte Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului - Vișinel Balan. Scandalul a izbucnit in București, in legatura cu o șefa de la Direcția de Protecție a Copilului, acuzata ca ar fi implicata intr-un caz de vanzare a unui copil nou-nascut…

- Acțiune fulger in depozitele de fructe și legume din Dambovița și Ilfov, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a desfașurat o acțiune tematica de control la depozitele de legume și fructe și piețele agroalimentare din județele Ilfov și Dambovița. La aceasta…

- Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau a facut demersuri pe langa Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau in vederea comunicarii de date si informatii privind persoanele banuite ca au introdus pe piata substante si produse de protectie a plantelor din categoria celor interzise sau neomologate in…

- Zece percheziții sunt in derulare, incepand de luni dimineața, in Capitala și in județele Ilfov și Dambovița, dupa ce beneficiarul unui imobil nou construit in București a determinat funcționarii sa admita inscrierea dreptului de proprietate și a unor sup