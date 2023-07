Stiri pe aceeasi tema

- ”O sa reusim pentru ca de aceasta data avem parteneri si le multumesc inca o data marilor retaileri care s-au angajat in acest parteneriat cu Guvernul Romaniei. Avem si procesatorii, si producatorii, si distribuitorii. Trebuie sa reusim acest pariu. Nu putem in continuare sa ne facem ca nu vedem ca…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut marți, la Antena3 CNN, precizari despre calatoria avuta in Germania cu un avion de linie, la clasa economic, pentru intalnirea cu cancelarul german, Olaf Scholz. Intrebat daca are de gand sa candideze la prezidențiale și ceea ce face este o campanie de imagine, Marcel…

- Premierul Marcel Ciolacu a mai bifat un punct in campania sa de imagine. In a doua sa vizita externa, spre Germania, șeful Executivului a ales sa mearga cu un avion de linie. Asta dupa ce, recent, a testat calatoria cu metroul, care i-a deschis apetitul de a face un drum și spre mare cu ministrul Transporturilor,…

- Dupa blajinul Nicolae Ciuca, noului prim ministru ii vine usor sa arate mult mai mobil, mai sprintar, mai implicat. Marcel Ciolacu s-a hotarat sa ia taurul de coarne din primele zile ale mandatului. A inceput cu cea mai grava problema< banii din PNRR. Miliarde de euro nu au fost accesati pentru ca guvernul…

- Presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, a declarat miercuri ca formatiunea nu se poate pozitiona altfel decat impotriva noului 'Cabinet Iohannis'. CITESTE SI BREAKING NEWS Bubuie PSD dupa declarația facuta de Patriciu Achimaș! Sorin Grindeanu iese la atac: 'Trebuie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, 1 mai, la Antena 3, ca va cere in ședințele de coaliție ca in viitoarea lege a salarizarii sporurile sa fie cuprinse in corpul salariului.„Nu sunt adeptul sporurilor. Eu vreau sa ne asumam in coalitie ca in viitoarea lege a salarizarii sa nu mai…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, luni seara, la Antena 3, pe ce s-a ajuns la un consens in coalitie, pentru reducerea cheltuielilor si a declarat: ”Pe o mai buna randuiala a cheltuielilor. Haideti sa fim si corecti, pana la urma, sefii institutiilor, ministrii, trebuie sa isi faca o evaluare. Si noi,…

- Stenogramele discuțiilor din coaliția de guvernare, unde Marcel Ciolacu a propus supraimpozitarea veniturilor mai mari decat al președintelui, arata modul in care s-au purtat negocierile. Potrivit stenogramelor facute publice de Antena 3 și G4Media, Ciolacu a exclus taierea salariilor bugetarilor.Marcel…