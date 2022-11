Judge Rodica Cosma appointed vice-president of Supreme Court

The Supreme Council of the Magistracy (CSM) decided on Tuesday to appoint judge Rodica Cosma vice-president of the Supreme Court of Justice and Cassation.