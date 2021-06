Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu considera ca explozia cu bomba de la Arad, soldata cu moartea unui afacerist, creaza un precedent periculos in Romania. Liderul PSD le cere miniștrilor, indeosebi lui Lucian Bode, șeful MAI, sa ia masuri urgente pentru ca astfel de evenimente sa nu se mai intample in Romania. Ciolacu…

- Tacerea ministrului de Interne, Lucian Bode, asupra crimei de la Arad, careia i-a cazut victima omul de afaceri Ioan Crișan, ucis de explozia provocata de o bomba plasata in autoturismul sau, a incetat. Astazi, la doua zile dupa explozie, ministrul a cuvantat. Lucian Bode spune ca a fost informat imediat…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut luni prima reacție in cazul uciderii unui om de afaceri din Arad, el spunand ca s-au incheiat cercetarile la fata locului, ca sunt luate in calcul mai multe ipoteze de lucru si au fost audiați mai mulți martori – membri ai familiei, angajati si apropiati. …

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat ca s-au incheiat cercetarile la fata locului privind uciderea omului de afaceri Ioan Crișan, iar autoturismul a fost ridicat si este cercetat.El a afirmat ca nu poate oferi detalii din ancheta care a fost preluata de Parchetul General, dar toate ipotezele…

- O explozie, urmata de un incendiu și soldata cu un deces a avut loc in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, anunța autoritațile locale. La volan se afla Ioan Crișan, om de afaceri aradean, patronul firmei piscicole Crimatex. "Este un lucru dovedit faptul ca astfel de tentative de…

- ”Sunt de acord cu domnul ministru, totusi, de luni pana miercuri e o perioada cam lunga de timp, ar fi trebuit aceste masuri luate imediat. Noi vorbim de un minister operativ, unde informatiile pot fi solicitate de la o ora la alta. Nu sunt adeptul ca, in acest moment sau intr-un astfel de caz, imediat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca va discuta cu social-democrații daca se impune o moțiune simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, in urma crimelor din Onești, dar ca in opinia sa in acest caz nu ar trebui ceruta imediat demisia ministrului. Ciolacu i-a reproșat lui Bode doar ca…