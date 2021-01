Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca "abuzul de putere" si refuzarea rezultatelor alegerilor reprezinta "o practica" pentru politicienii de dreapta, inclusiv din Romania. Acesta a facut declaratiile in contextul protestelor de la Washington. ''Sunt ingrijorat de evenimentele din…

- „Sunt ingrijorat de evenimentele din Washington. Democrația americana merita mai mult. Este timpul pentru responsabilitate. Asta se intampla atunci cand un om vrea toata puterea și divizeaza societatea. Abuzul de putere și refuzarea rezultatelor alegerilor a devenit o practica pentru politicienii de…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, este primul oficial roman care reacționeaza la starea de asediu decretata in Washington dupa ce manifestanții pro-Donald Trump au asediat Congresul SUA pentru a impiedica validarea victoriei lui Joe Biden. „Categoric nu, nu se astepta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca cele trei partide de dreapta din coalitia de guvernare l-au pus la conducerea Guvernului "pe cel mai mare gropar al Romaniei". "Azi, in Parlament, PSD le-a reamintit celor trei partide de dreapta ca il pun la conducerea Guvernului pe cel mai mare gropar al…

- Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, susține ca PSD nu va merge la consultarile de la Cotroceni pentru formarea noii coaliții de guvernare daca nu va fi primul invitat, în calitate de câștigator al alegerilor parlamentare. El a acuzat din nou ca președintele Klaus Iohannis și reprezentantii…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca, intr-adevar, romanii trebuie sa iasa la vot duminica, pentru a indeparta de la putere "cel mai nociv" Guvern pe care l-a avut Romania. "Intr-adevar, romanii trebuie sa iasa la vot! Ca sa il mature pe Orban de la putere! Pentru toata…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca Executivul condus de Ludovic Orban a pierdut total controlul pandemiei de COVID-19, dovada fiind faptul ca Romania a trecut de 10.000 de morți. „#10000 de...

- Marcel Ciolacu a declarat ca Romania nu e pregatita sa intre in campanie electorala in doua saptamani, in contextul cresterii zilnice a numarului de infectari cu noul coronavirus. Liderul PSD a facut un nou apel la presedintele Klaus Iohannis sa asculte opinia specialistilor si a adaugat ca cei mai…